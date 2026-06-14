Повернення із СЗЧ: Федоров пояснив, як це зробити через 'Армія+'

Військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутися до 20 вересняза новою процедурою.
Про це повідомило Міністерство оборони. Йдеться, що найпростіший шлях повернення буде через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна:
- обрати новий підрозділ з переліку;
- вказати бажаний напрям служби та досвід;
- отримати супровід до зарахування в нову частину.
Після погодження рапорту в "Армія+" з’являється статус "В дорозі", який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.
Подати заявку також можна:
- напряму до обраної військової частини;
- через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ – для військовослужбовців ЗСУ.
В Міноборони зазначили, що в даний час послуга доступна для військових ЗСУ та Державної спецслужби транспорту. Для військових Національної гвардії можливість подати рапорт в Армія+ запрацює найближчим часом, пообіцяли у міністерстві.
Крім цього, міністр оборони Михайло Федоров також пояснив, як військовим повернутися із СЗЧ через "Армія+".
Він зазначив, що почалася комплексна трансформація системи військової служби, яка передбачає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені виплати для військових.
"Важлива частина цієї реформи – fast track повернення військовослужбовців із СЗЧ до найефективніших підрозділів Сил оборони", – написав міністр.
За його словами, для тих, хто готовий повернутися до служби, створили простий, швидкий і прозорий механізм через "Армія+". Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення.
Він попередив, що скористатися цією програмою можна до 20 вересня і розкрив покроковий алгоритм процедури.
"В Армія ID з’явиться стрічка "Зафіксовано відсутність на службі". У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → "Повернення на службу після СЗЧ". Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей", - пояснив міністр.
Після погодження в застосунку з’явиться статус "У дорозі". Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.
Для тих, кому потрібна консультація на кожному етапі, працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).
Новини про реформу армії
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