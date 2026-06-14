Повернення із СЗЧ: Федоров пояснив, як це зробити через 'Армія+'

Скористатися цією програмою можна до 20 вересня.

Військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутися до 20 вересняза новою процедурою.

Про це повідомило Міністерство оборони. Йдеться, що найпростіший шлях повернення буде через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна:

обрати новий підрозділ з переліку;

вказати бажаний напрям служби та досвід;

отримати супровід до зарахування в нову частину.

Після погодження рапорту в "Армія+" з’являється статус "В дорозі", який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

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Подати заявку також можна:

напряму до обраної військової частини;

через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ – для військовослужбовців ЗСУ.

В Міноборони зазначили, що в даний час послуга доступна для військових ЗСУ та Державної спецслужби транспорту. Для військових Національної гвардії можливість подати рапорт в Армія+ запрацює найближчим часом, пообіцяли у міністерстві.

Крім цього, міністр оборони Михайло Федоров також пояснив, як військовим повернутися із СЗЧ через "Армія+".

Він зазначив, що почалася комплексна трансформація системи військової служби, яка передбачає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені виплати для військових.

"Важлива частина цієї реформи – fast track повернення військовослужбовців із СЗЧ до найефективніших підрозділів Сил оборони", – написав міністр.

За його словами, для тих, хто готовий повернутися до служби, створили простий, швидкий і прозорий механізм через "Армія+". Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення.

Він попередив, що скористатися цією програмою можна до 20 вересня і розкрив покроковий алгоритм процедури.

"В Армія ID з’явиться стрічка "Зафіксовано відсутність на службі". У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → "Повернення на службу після СЗЧ". Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей", - пояснив міністр.

Після погодження в застосунку з’явиться статус "У дорозі". Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.

Для тих, кому потрібна консультація на кожному етапі, працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).

Новини про реформу армії

Міноборони готує армійську реформу, яка складатиметься з двох етапів. При цьому, вчора нардеп Роман Костенко заявив, що в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки немає повної інформації щодо реформи армії, яку презентувало Міноборони. І на тлі цього виникає багато питань щодо реалізації намічених цілей.

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