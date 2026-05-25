В Чернігівській області суд виніс вироки двом військовим за СЗЧ: яке покарання їм обрали

Одного з засуджених суд визнав винним за двома статтями, а іншого - за однією.

Козелецький районний суд Чернігівської області засудив двох військовослужбовців: один відмовився складати присягу, а згодом втік, а другий - самовільно залишив військову частину (СЗЧ), маючи непогашену судимість. Вироки суду оприлюднені 7 травня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відомо, що один із засуджених - уродженець Маріуполя, який проходив підготовку в школі спеціалістів протиповітряної оборони Сухопутних військ. 19 січня 2025 року чоловік відмовився виконати наказ командира про складання військової присяги.

Він пояснив, що вважав свій призов незаконним, оскільки раніше був знятий з військового обліку за станом здоров'я.

Через три місяці після цього, 14 квітня 2025 року, солдат самовільно залишив військову частину, куди його перевели. 4 березня 2026 року його затримали працівники Державного бюро розслідувань.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 402 - непокора, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 5 ст. 407 - самовільне залишення військової частини тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану.

Суд остаточно призначив йому 5 років і 3 місяці позбавлення волі.

Що стосується другого засудженого, відомо, що він уродженець міста Кремінна Луганської області. Чоловіка мобілізували 1 січня 2025 року та зарахували курсантом до навчальної роти.

Примітно, що в нього вже була судимість - в 2020 році його засудили до 4,5 років позбавлення волі за крадіжку та зберігання наркотиків, і ця судимість була не погашена.

В матеріалах справи вказується, що 25 лютого 2025 року солдат самовільно залишив військову частину та поїхав додому. На початку червня 2025 року він прийшов до слідчого ДБР та заявив, що бажає продовжити службу в армії.

На допиті чоловік визнав свою провину, покаявся. Також сказав, що залишив військову частину через сімейні обставини та за станом здоров'я.

Чоловіка визнали винним за ч. 5 ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини) та засудили до п'яти років позбавлення волі.

СЗЧ в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами військової адвокатки Тетяни Козян, після повернення з СЗЧ військові, як правило, проходять повноцінний повторний рекрутинг. Вона додала, що під час цієї процедури по-справжньому оцінюється їхній стан здоров’я і професійні навички. Козян зазначила, що після СЗЧ військовослужбовці не потрапляють одразу на передову, а зараховуються у батальйон резерву. За її словами, представники різних військових частин буквально "відбирають" собі кадри. За словами юристки, на цьому етапі рішення щодо подальшої служби ухвалюються вже не формально, а "з урахуванням реальної ситуації".

Також ми писали, що Козян поділилася, як військовому повернутися на службу, якщо він пішов у СЗЧ через проблеми зі здоров'ям, якщо його не пускали у відпустку або на лікування. Адвокатка наголосила, що відмова у наданні медичної допомоги на передовій або в тилу є серйозним порушенням прав військовослужбовця. В такому випадку його юридичний захист має базуватися на фактах. Козян підкреслила, що медична документація змінює сприйняття ситуації органами розслідування.

