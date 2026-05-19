В Україні планують підвищити зарплати військових: Сирський розповів, про яку суму йдеться

Рівень заробітної плати та доплат військовослужбовцям визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.

В Україні готують реформу грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, планується підвищення мінімальної зарплати військових. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Militarnyi.

"Мінімальний рівень грошового забезпечення становитиме 30 тисяч гривень", - сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що також будуть передбачені доплати для деяких категорій військовослужбовців, насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях.

"У першу чергу для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад і морської піхоти", - додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що рівень зарплати та доплати військовим визначатиме Генеральний штаб ЗСУ. За його словами, ця реформа має бути узгоджена до кінця травня.

Підвищення зарплат військових

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках майбутньої реформи армії має бути забезпечено впровадження спеціальних контрактів для українських піхотинців з виплатами в розмірі 250-400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Зеленський зазначив, що протягом квітня були узгоджені ключові напрямки реформи, військове командування та уряд визначили формулу змін. За його словами, у травні відбудеться узгодження всіх ключових деталей, а в червні реформа стартує.

