Піхотинцям - до 400 тисяч гривень: Зеленський анонсував підвищення зарплат військових

Для тилових посад мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень, зазначив президент.

Має бути забезпечено впровадження спеціальних контрактів для українських піхотинців із виплатами в рамках 250-400 тисяч гривень в залежності від виконання бойових завдань.

Про це у своєму Telegram-каналі стосовно реформи армії повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи, військове командування та уряд визначили формулу змін. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а в червні реформа стартує.

"І вже в червні повинні бути перші результати, зокрема, у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", - підкреслив глава держави.

Збільшити грошове забезпечення

Зеленський повідомив, що дав завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме - бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

"Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів - достойний та відчутно підвищений рівень виплат", - наголосив президент.

Спецконтракти для піхотинців

Він також зауважив, що особлива увага має приділятися піхотинцям. Так, український піхотинець, який "тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає".

"Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250-400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", - заявив Зеленський.

Комплектація підрозділів

Крім того, він повідомив, шо будуть змінені підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість - починаючи вже з цього року - поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв", - зазначив глава держави.

Як робота рухатиметься далі

Зеленський також повідомив, що доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

"На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема, щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", - додав він.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроєкт, яким до 2 серпня було продовжено строк дії воєнного стану в Україні. Крім того, до 2 цієї ж дати було продовжено строк дії загальної мобілізації в Україні.

Це вже 19-й раз від 2022 року відбувалося голосування за продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. 30 квітня Зеленський підписав ці два закони.

Вас також можуть зацікавити новини: