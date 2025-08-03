На Херсонщині внаслідок російських обстрілів протягом доби двоє людей загинули та 11 поранено.

Російські військові знову атакували Херсон з авіації, попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

Як додали у Херсонській міській військовій адміністрації, у зв’язку з повторними атаками та активністю БПЛА рух транспорту через міст обмежено.

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Удари по Херсону

Вчора, 2 серпня, на Корабельний район Херсона російськими військовими було скинуто дві керовані авіабомби, якими пошкоджено автомобільний міст.

В Національній поліції повідомили, що протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули та 11 поранено. Серед постраждалих є працівники поліції. В повідомленні сказано, що в результаті артилерійського обстрілу поранено двох працівників поліції - 61-річний держслужбовець отримав мінно-вибухову травму та контузію, а 44-річний старший сержант поліції – акубаротравму.

2 серпня влада Херсонської області закликала мешканців мікрорайону Корабел до евакуації на тлі російського удару по мосту в Херсоні.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначав, що через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Він зазначив, що буде складно завезти продовольство та інше.

До того ж, внаслідок російського удару було пошкоджено газогін. Відповідно, певний час цей мікрорайон буде без газу.

Він закликав людей евакуюватися до інших районів Херсона, щоб там отримати всю необхідну допомогу.

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