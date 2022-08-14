Вертольоти ліквідувало угруповання військ "Хортиця".

Зенітні ракетні комплекси ПС ЗС України за суботу і неділю "приземлили" одразу два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52, також відомі як "Алігатор".

Про це інформують в Угрупованні Обʼєднаних сил.

Зазначається, що вертольоти ліквідувало угруповання військ "Хортиця".

Водночас у командуваyні Повітряних сил відзвітували, що ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ за 13 серпня.

Під прикриттям винищувачів штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м били по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на маршах, позиціях РСЗВ, переправах, скупченнях живої сили та техніки окупантів – йдеться у повідомленні.

Як результат, знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів.

Станом на 14 серпня ЗСУ знищили 194 ворожих гелікоптерів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ ліквідували 233 літаки, 136 засобів ППО і майже 800 БПЛА противника.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 43 550 осіб. За минулу добу було утилізовано 150 російських окупантів.

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