У Генштабі оновили дані про втрати Росії в Україні / фото facebook.com/28brigade

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських окупантів і підірвали тридцять одиниць ворожої техніки. Загальна кількість знищених ворогів досягла позначки 43 550 осіб.

Свіжою статистикою поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні та добові.

Втрати Росії в Україні станом на 14 серпня

  • особового складу — близько 43 550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків — 1864 (+8);
  • бойових броньованих машин — 4126 (+11);
  • артилерійських систем — 980 (+2);
  • РСЗВ — 261 (+0);
  • засобів ППО — 136 (+0);
  • літаків — 233 (+0);
  • гелікоптерів — 194 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 784 (+5);
  • крилатих ракет — 187 (+0);
  • кораблів / катерів — 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3039 (+3);
  • спеціальної техніки — 91 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на сході і півдні України. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку, де зараз точаться запеклі бої.

Нагадаємо, у свіжому зведенні з фронту Генштаб ЗСУ відзвітував про складні битви на Донбасі. Біля Івано-Дар'ївки триває бій, а в районі Спірного українські захисники відбили штурм рашистів.

Втрати Росії в Україні станом на 14 серпня / фото Генштаб ЗСУ

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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