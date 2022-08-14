За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських окупантів і підірвали тридцять одиниць ворожої техніки. Загальна кількість знищених ворогів досягла позначки 43 550 осіб.
Свіжою статистикою поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні та добові.
Втрати Росії в Україні станом на 14 серпня
- особового складу — близько 43 550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків — 1864 (+8);
- бойових броньованих машин — 4126 (+11);
- артилерійських систем — 980 (+2);
- РСЗВ — 261 (+0);
- засобів ППО — 136 (+0);
- літаків — 233 (+0);
- гелікоптерів — 194 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 784 (+5);
- крилатих ракет — 187 (+0);
- кораблів / катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3039 (+3);
- спеціальної техніки — 91 (+0).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на сході і півдні України. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку, де зараз точаться запеклі бої.
Нагадаємо, у свіжому зведенні з фронту Генштаб ЗСУ відзвітував про складні битви на Донбасі. Біля Івано-Дар'ївки триває бій, а в районі Спірного українські захисники відбили штурм рашистів.
Війна Російської Федерації проти України
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