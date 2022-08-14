За добу ЗСУ знищили 8 танків і 11 бойових броньованих машин.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських окупантів і підірвали тридцять одиниць ворожої техніки. Загальна кількість знищених ворогів досягла позначки 43 550 осіб.

Свіжою статистикою поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні та добові.

Втрати Росії в Україні станом на 14 серпня

особового складу — близько 43 550 (+150) осіб ліквідовано;

танків — 1864 (+8);

бойових броньованих машин — 4126 (+11);

артилерійських систем — 980 (+2);

РСЗВ — 261 (+0);

засобів ППО — 136 (+0);

літаків — 233 (+0);

гелікоптерів — 194 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 784 (+5);

крилатих ракет — 187 (+0);

кораблів / катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3039 (+3);

спеціальної техніки — 91 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на сході і півдні України. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку, де зараз точаться запеклі бої.

Нагадаємо, у свіжому зведенні з фронту Генштаб ЗСУ відзвітував про складні битви на Донбасі. Біля Івано-Дар'ївки триває бій, а в районі Спірного українські захисники відбили штурм рашистів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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