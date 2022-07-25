Супротивники втратили гелікоптер Ка-52, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Десантники збили російський бойовий вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожий бойовий вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну без оголошення війни рано вранці 24 лютого. ЗСУ давали гідну відсіч супротивнику.

26 червня стало відомо, що український десантник збив російський Ка-52 "Алігатор" з ракетного комплексу "Ігла".

За даними Генштабу армії України, станом на 25 липня в нашій країні вже знищено 188 ворожих гелікоптерів.

Довідка. Вертоліт Ка-52 випускається з 2008 року. Він має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість вертольота становить майже 16 млн дол.

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