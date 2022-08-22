Напередодні РФ збільшила корабельне угрупування у Чорному морі, напоготові 30 "Калібрів".

Повітряні сили ЗСУ не виключають збройних провокацій від ворога до Дня незалежності 24 серпня. Втім, наші військові готові до будь-яких сценаріїв, навіть кризових.

Про це заявив речник командування Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Наші військові готові до будь-яких сценаріїв… розглядаються різні варіанти, кризові ситуації. Воїни Повітряних сил будуть боронити наше небо. Перш за все, потрібно знати, до чого готується ворог, ведеться постійна розвідка, потрібно знати, які сили та засоби противник сконцентровує на підступах до наших кордонів – розповів речник.

За його словами, українська сторона враховує та контролює наявність російських літаків та гелікоптерів "на десятках аеродромів" в Білорусі, на території Криму та в Росії, а також ракетного озброєння, яке противник зосереджує довкола України.

Будемо відстежувати і намагатися адекватно відреагувати на будь-які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято – додав Ігнат.

РФ збільшила корабельне угрупування у Чорному морі

Про це йдеться у вечірньому зведенні ОК "Південь" за 21 серпня. Зокрема, агресор тримає у Чорному морі п'ять носіїв крилатих ракет із сумарним залпом до 30 "Калібрів".

Окрім носіїв крилатих ракет, росіяни тримають в Чорному морі один великий десантний корабель.

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