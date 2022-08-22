Крім того, у Середземном морі розташовано п'ять російських носіїв крилатих ракет.

Росія тримає у Чорному морі п'ять носіїв крилатих ракет із сумарним залпом до 30 "Калібрів".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Оперативного командування "Південь".

Окрім носії крилатих ракет, росіяни тримають в Чорному морі один великий десантний корабель.

"Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому напоготові 5 носіїв ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30 та 1 вдк", – йдеться у повідомленні.

Загроза ракетних ударів по Україні залишається високою. У "Півночі" вкотре закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту", – зазначили в "Півдні".

Нагадаємо, 20 серпня у ВМС ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", загальний залп - 16 боєприпасів. У Середземному морі було п’ять носіїв "Калібрів".

У середині липня президент Володимир Зеленський говорив, що РФ вже випустила по Україні понад 3 тисячі ракет.

21 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів України 23 - 24 числа (Україна відзначатиме День Незалежності).

Вас також можуть зацікавити новини: