Низці міст України загрожують ворожі удари крилатими ракетами, в тому числі Києву, попередили в ОП.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що РФ спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності 23-24 серпня.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Росія - це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки. "Що треба зробити, щоб людям було погано". Вони ненавидять нас, тому спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в переліку цих міст", - сказав Подоляк.

Він також відзначив, що "рускій мір" абсолютно програє за всіма цивілізаційними нормативами Україні. Тому росіяни хочуть отримати компенсацію за те, що їх принизили, і тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.

"Треба просто обережно ставитись до свого життя. І якщо працює сирена, то треба використовувати цей час для того, щоб знайти місце, де пересидіти цю спробу РФ вдарити по мирних містах", - підкреслив Подоляк.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня (22-28 серпня) РФ може постаратися зробити проти України щось "особливо жорстоке".

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