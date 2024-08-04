Очікується прибуття додаткових винищувачів F-16 до України.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що міжнародні партнери розширять платформу навчань українських пілотів та інженерів на багатоцільових винищувачах F-16. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам.

Зокрема, у президента запитали, які саме виконують завдання перші F-16, які вже прибули до України, і чи достатню кількість цих літаків отримала Україна.

"Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть виконувати або вже виконували наші перші літаки F-16. Не маю права це коментувати", - сказав Зеленський.

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Водночас, президент зазначив, що партнери України з Коаліції спроможностей розвитку Повітряних сил ЗСУ знають, яка кількість літаків потрібна Україні.

"Поки що, та кількість, яка є в Україні, поки що та кількість пілотів, які вже навчені - цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових F-16. Позитив є в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що існують різні формати тренування та навчань, а також різні стадії.

"Усе, над чим ми працюємо - я дуже вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити - платформу тренувань і навчання для наших пілотів. Не тільки пілотів, хлопців-інженерів тощо. Це для нас дуже важливо", - сказав Зеленський.

Літаки F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, до України надійшли перші літаки від Нідерландів. За даними ЗМІ, Україна отримала спершу шість винищувачів.

Також цього року мають надійти винищувачі від Данії.

Очікується, що до кінця поточного року Україна отримає 20 винищувачів.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна потребує 128 таких літаків.

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