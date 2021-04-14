У таборі російських військових поблизу українського кордону спалахнула пожежа.
Читайте такожУ Кремлі розказали, скільки ще російська армія пробуде біля кордонів УкраїниПро це йдеться в сюжеті ТСН.
Відео, де палає величезний намет і люди у військовій формі, лаючись, намагаються загасити вогонь, опубліковано у "ТікТок".
Один з героїв відео каже, що трохи обгорів.
Користувач, який виклав ролик, зазначив місцем пожежі Богучар, що на півдні Воронезької області неподалік від кордону України. Саме там розташований полігон, куди тиждень тому російська армія почала стягувати свої сили.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- Журналісти британського телеканалу Sky News зафільмували зсередини військовий табір Росії, розташований біля кордону з Україною під Воронежем.
- Раніше розслідувачі показували знімки польового табору російської армії із супутника.
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