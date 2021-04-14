Мережею шириться відео з Воронезької області, на якому палає величезний намет, а люди у військовій формі, лаючись, намагаються загасити вогонь.

У таборі російських військових поблизу українського кордону спалахнула пожежа.

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Відео, де палає величезний намет і люди у військовій формі, лаючись, намагаються загасити вогонь, опубліковано у "ТікТок".

Один з героїв відео каже, що трохи обгорів.

Користувач, який виклав ролик, зазначив місцем пожежі Богучар, що на півдні Воронезької області неподалік від кордону України. Саме там розташований полігон, куди тиждень тому російська армія почала стягувати свої сили.

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Катерина Комолова