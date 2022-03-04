Жертв та постраждалих немає.

UPD: О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомної електростанції локалізовано.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі (розміром 60х40 м) Запорізької АЕС у м. Енергодар локалізовано на площі 2 тис. м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС й закликав Європу та світ прокинутися й попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.