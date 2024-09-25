За словами міністра, Україна на сьогодні має план перемоги.

Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що 2024 стане "роком формування дієвої системи ротації і відпочинку підрозділів". В інтерв’ю LB.ua посадовець сказав, що така система, хоч і недосконала, але існує на всіх ланках.

"Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в периметр заходить людина після мобілізації — як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше. Раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а нам потрібні якісні... Для того, щоб у нас було збільшення, ми почали рекрутинг. Почали казати: є морпіхи, ДШВ, наступальні напрямки тощо", - пояснює міністр.

Як приклад він навів морпіхів, які підготували дуже гарний покроковий шлях і Міноборони намагається це комунікувати та пояснювати людям, щоб вони не боялися. Водночас, на думку Умєрова, це не значить, що піхоти немає.

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"По-перше, ми почали кількісно це робити. Друге — почали оцифровувати все, щоб люди не боялися заходити в периметр. Приблизно це виглядає так: зараз у нас армія, умовно, стільки-то. Вона ділиться на ЗСУ та інші Сили оборони. Для того, щоб тримати фронт, тут я будую оборону, тут — генерую людей, тут — захищаю свою інфраструктуру, тут починаю штурм, тут — виснажую ворога. Щоб це все зробити, треба сидіти і думати, тому що повинна бути ціль і план за цією ціллю. Оцього майже не було. Зараз є", - наголосив голова МОУ.

За словами міністра, Україна на сьогодні має план перемоги, але для цього йому "потрібно було з солдата до генерала, а потім з генерала до солдата все це "спустити" по вертикалі". Як згадує Умєров, коли він починав, то мало хто хотів воювати.

"Усі сказали, що це "не моя тема, я не буду, мене помножать на нуль". Але, кажу, тоді ми програємо — треба просто братися і робити. Усі сказали: "Ти — сам". Я кажу: "Мені пофіг, сам — так сам". Для того, щоб виграти у війні, потрібні сили і засоби. У нас сил немає. Значить, робимо, як треба. І, як бурлак на Дніпрі (хоча завжди кажу, що бурлаків на Дніпрі не було), все взяв на себе і почав це робити. Приходжу в Верховну Раду. Верховна Рада каже: "В закритому варіанті ми тебе підтримаємо, але коли вийдеш до зали, не будемо голосувати, хоч ти і гарна людина". Тому почали з сил", - пояснює він.

Міністр додав, що коли росіяни наступали, він жодного разу не сказав жодному командиру, що не дасть йому те, що в нього. За словами Умєрова, він завжди надавав всі сили і засоби, які потрібні були захисникам.

Ротація у армії - яка є небезпека

Польовий командир "Курт" підрозділу "Kurt and Company" 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу розповів про головну помилку ЗСУ на фронті. Вона пов'язана з ротацією військ.

За його словами, завести підрозділ на позиції – це дуже велика робота і це ціла операція. Все має працювати згідно годинника, щоб при заміні захисників не прийняли за ворога, бо вони десь не туди поїхали.

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