Чоловік зокрема передавав ворогу дані про об’єкти критичної інфраструктури та результати влучань.

Правоохоронці затримали агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову 5 лютого. Зрадник працював з російською військовою розвідкою.

Як повідомляє Служба безпеки України, внаслідок ворожих ударів загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

"За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російські окупанти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак, а після "прильотів" вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.

"Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів", - додали у СБУ.

За даними слідства, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. Зокрема, на "завдання" зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись уникнути відстеження.

"Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ. Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста", - розповіли у відомстві.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ракетний обстріл Харкова

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти 5 лютого обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб.

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