Росіяни вдарили ракетами по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Відомо про чотирьох загиблих.

Сьогодні вночі росіяни завдали удару по Дніпропетровській області, поціливши у промислове підприємство, є жертви та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Так, близько 1 години ночі він написав, що росіяни завдали кількох ударів по підприємству у Кам’янському. Перед цим повітряні сили попереджали про запуск декількох балістичних ракет у напрямку Дніпра.

Згодом Ганжа повідомив, що внаслідок удару чотири людини загинули, ще пʼятеро дістали поранень.

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Ще троє постраждалих у лікарні, зокрема, 30-річна жінка перебуває у реанімації.

Також вночі ворог атакував дронами Київську область, під ударом був Бориспільський район. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, внаслідок атаки осколкові поранення отримав чоловік, його госпіталізували.

Були пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи.

Росіяни 4 вересня вдарили по СБУ

Вдень російський дрон вдарив у будівлю СБУ у центрі Києва на вулиці Володимирській. Влучання сталося у кабінет тимчасового виконувача обов’язків керівника СБУ Олександра Поклада. Самого Поклада на той момент у кабінеті не було.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що наведення "Шахеда" для удару по будівлі СБУ здійснювалося неподалік від неї російським агентом.

Коментуючи атаку, президент Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ адекватно і дзеркально відповісти на цей російський удар.

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