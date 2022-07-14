Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру злочинній групі, члени якої привласнили 43 мільйони гривень під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

"Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх. У ході досудового розслідування встановлено, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів", - зазначають правоохоронці.

Однак, більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги.

"Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, правоохоронці за місяць зареєстрували понад 70 кримінальних правопорушень за бізнес на "гуманітарці".

Генпрокурор нагадала, що трохи більше як місяць діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою.

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