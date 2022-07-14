Окупант поплатився за образи та повернувся в РФ у труні.

Українські воїни ліквідували 27-річного окупанта з Мурома Пічугіна Андрія Михайловича.

Про ліквідацію росіянина повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Загарбник у соцмережах називав українців "хохл*ми" та писав інші образи.

Водночас росЗМІ повідомили, що Пічугін мав дружину, 3-річну доньку і 6-місячного сина. Окупант був старшим лейтенантом Збройних сил РФ та зв'язківцем.

Його успішно "денацифікували" в Україні 6 липня. Пічугіна поховають у Муромському районі Володимирської області. За "досягнення" на "спецоперації" Пічугіна посмертно представлено до так званого ордену мужності.

Як повідомляв УНІАН, Збройні Сили України ліквідували російського полковника Олексія Горобця, який був командиром 20-ї мотострілецької дивізії (Волгоград) у складі 8-ї армії РФ.

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