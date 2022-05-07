Зокрема, викрито гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні, який використовував отримані з Італії 5 "швидких" для надання платних послуг.

Правоохоронці зареєстрували за місяць понад 70 кримінальних правопорушень за бізнес на "гуманітарці".

Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Невмирущий принцип "кому війна, а кому мати рідна" – привід для правоохоронців бути напоготові 24/7", - зазначила вона.

За словами Венедіктової, в час, коли весь світ передає українцям допомогу, люди збирають кошти на армію і для постраждалих, не можна дозволити "покидькам користуватися добром і заробляти на горі".

Генпрокурор нагадала, що трохи більше як місяць діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою.

"Наразі маємо 74 зареєстрованих кримінальних правопорушення за ст. 201-2 КК України. Найбільше таких фактів правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4", - сказала вона.

При цьому генпрокурор додала, що Нацполіція розслідує ще три десятки справ щодо неправомірних дій з гуманітарними вантажами, розпочатими за іншою кваліфікацією.

Венедіктова розповіла, що напередодні викрито гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні, який використовував отримані з Італії як гуманітарну допомогу 5 "швидких" для надання платних послуг. Його затримали його під час одержання 16 тис. грн неправомірної вигоди.

Крім того, на Львівщині затримано екс-посадовця ОДА та головного редактора інтернет-видання, які незаконно реалізували допомогу з ЄС – бронежилети та каски на загальну суму 535 тис. грн, а також привласнювали благодійні пожертви.

Нагадаємо, українські правоохоронці заочно оголосили підозру двом російським військовим. Їх підозрюють у тортурах та грабежах жителів Бучанського району Київської області.

Вас також можуть зацікавити новини: