Правоохоронці зареєстрували за місяць понад 70 кримінальних правопорушень за бізнес на "гуманітарці".
Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
"Невмирущий принцип "кому війна, а кому мати рідна" – привід для правоохоронців бути напоготові 24/7", - зазначила вона.
За словами Венедіктової, в час, коли весь світ передає українцям допомогу, люди збирають кошти на армію і для постраждалих, не можна дозволити "покидькам користуватися добром і заробляти на горі".
Генпрокурор нагадала, що трохи більше як місяць діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою.
"Наразі маємо 74 зареєстрованих кримінальних правопорушення за ст. 201-2 КК України. Найбільше таких фактів правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4", - сказала вона.
При цьому генпрокурор додала, що Нацполіція розслідує ще три десятки справ щодо неправомірних дій з гуманітарними вантажами, розпочатими за іншою кваліфікацією.
Венедіктова розповіла, що напередодні викрито гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні, який використовував отримані з Італії як гуманітарну допомогу 5 "швидких" для надання платних послуг. Його затримали його під час одержання 16 тис. грн неправомірної вигоди.
Крім того, на Львівщині затримано екс-посадовця ОДА та головного редактора інтернет-видання, які незаконно реалізували допомогу з ЄС – бронежилети та каски на загальну суму 535 тис. грн, а також привласнювали благодійні пожертви.
Нагадаємо, українські правоохоронці заочно оголосили підозру двом російським військовим. Їх підозрюють у тортурах та грабежах жителів Бучанського району Київської області.