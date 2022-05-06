Під час обшуків вилучили Захисні каски та Бронежилети загальною вартістю 550 тисяч гривень.

Правоохоронці во Львів затримали двох чоловіків, підозрюваних у торгівлі гуманітарною допомогою для ЗСУ. У них вилучили військову амуніцію на 550 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

За даними слідства, 43-річний житель Львова і 34-річний киянин продавали гуманітарну допомогу.

"У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факти торгівлі зловмисниками, один з яких є президентом інвестиційної компанії, а інший – головним редактором інформаційного видання, гуманітарною допомогою. Цю допомогу небайдужі громадяни України та іноземці безоплатно передавали їм для бійців, які зі зброєю в руках захищають нас від російських окупантів, а також для осіб, які постраждали в результаті бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучили Захисні каски та Бронежилети загальною вартістю 550 тисяч гривень, а також знайшли ноутбук, мобільні телефони, значну суму коштів у різних валютах та інші речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 201-2 "незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертвувань або безоплатної допомоги" Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до сім років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області Генеральний директор однієї з лікарень присвоїв п'ять автомобілів швидкої допомоги. Вони були надані в якості "гуманітарки" на потреби медичного закладу і ЗСУ.

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