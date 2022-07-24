Українські воїни знову відкинули окупантів назад.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Окупанти здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію.

"З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: