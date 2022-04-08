За його словами, окупанти збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста.

Президент Володимир Зеленський розповів про "дзеркальну відповідь" російських пропагандистів на шок всіх від побаченого в Бучі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 43-го дня війни.

"Надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, "дзеркальну відповідь" на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх убили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що це - окремий військовий злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня британська розвідка підтвердила погіршення гуманітарної ситуації в Маріуполі. Понад 160 тисяч людей не мають світла, зв'язку, доступу до медицини, тепла або води.

Росіяни не припиняють наносити авіаудари по місту. Не вщухають важкі бої.

Російські окупанти блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників Маріуполя здатися.