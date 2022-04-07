Бойовики "ДНР" заарештували представників місії Червоного хреста і утримували їх майже добу за гратами.

Окупанти блокують усі спроби прорватися до Маріуполя.

Про це у відеозверненні повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми кожного дня намагаємось прорватись до міста Маріуполь, проте окупаційні війська і їх керівництво у РФ блокують усі наші спроби і спроби міжнародних організацій", - зазначила вона.

За словами Верещук, делегація Міжнародного комітету Червоного хреста мала всі необхідні погодження з боку російської сторони і України для проїзду до Маріуполя і евакуації людей.

"Проте крім того, що їм не дали проїхати, вони були заарештовані угрупуванням так званої ДНР і утримувались майже добу за гратами. Але ми все одно будемо продовжувати прориватись в Маріуполь", - наголосила міністр.

Вона підкреслила, що триває робота й над організацією коридорів у інші заблоковані громади для доставки туди гумдопомоги та евакуації людей.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня британська розвідка підтвердила погіршення гуманітарної ситуації у Маріуполі. Понад 160 тис. осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води.

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