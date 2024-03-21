За словами Андрія Юсова, через цю операцію РФ була змушена перекидати війська з території України.

Глобальною ціллю російських повстанців з РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону, які нещодавно почали рейд на територію РФ – є звільнення своєї країни від диктатури.

"Якщо говорити конкретно про цю операцію, то вона триває. Істерика російських пропагандистів, істерика людини, схожої на Путіна, офіційного рота Кремля – Пескова, які вже зачастили із заявами з цього приводу, яскраве тому підтвердження", – сказав в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Він також додав, що враховуючи інформацію від міжнародних ЗМІ та партнерів – рейд виявився вдалою операцією.

Відео дня

"Попри те, що рашисти намагалися це заперечувати, сьогодні міжнародні аналітики і джерела, які є в наших партнерів, яскраво свідчать, що кордон на тому напрямку було прорвано і це була вдала операція. Виконана вже низька поставлених цілей – ліквідовано сотні окупантів – понад 600 вбитими та ще більше пораненими. Знищено багато техніки і найголовніше, що операція справді триває. Так, це допомогло зокрема і Силам безпеки та оборони України", – пояснив Юсов.

За словами представника ГУР, незадовго до початку операції, в цей район приїхав російський генерал Лапін, аби упевнитися в надійності оборони РФ на цьому напрямку.

"Він відзвітував, що кордон повністю на замку, ніхто не пройде. Але як ми бачимо, РДК, Легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон продемонстрували, що це зовсім не так. То ж вони були змушені перекидати частини з інших ділянок, зокрема і з лінії фронту на тимчасово окупованих українських територіях", – заявив Юсов.

Рейд російських повстанців на територію РФ: що варто знати

Російські війська з РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону, які воюють у складі Сил оборони України, напередодні виборів у РФ, перетнули кордон в районі Білгородської та Курської областей.

Днями в ГУР заявили, що підтримують операцію російських повстанців на території РФ і допомагають їм боротися з режимом Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: