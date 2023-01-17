Триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Білорусі.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, два з яких - по цивільному об'єкту міста Краматорськ Донецької області, а також 13 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Також росіяни здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Зауважується, що загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Росією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України.

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"Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення; на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, наступальних угруповань противника не виявлено.

"Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Республіки Білорусь", - зазначили у Генштабі.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області, Атинське Сумської області та 11 населених пунктів Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли районів трьох населених пунктів Харківської області та двох - Луганської; на Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони чотирьох населених пунктів Луганської області та двох - Донецької.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони 12 населених пунктів Донецької області, серед яких - Соледар; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили шість населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони трьох населених пунктів Донецької області; на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні жителі", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу російський ворог завдав 2 ракетних та 7 авіаударів, а також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також Росія не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські захисники відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів.

Окрім того, протягом минулої доби кількість обстрілів територій Запорізької області зросла до 130. Вночі окупанти обстріляли приватний сектор у Запорізькій області.

Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ сьогодні зранку оновив інформацію про загальні бойові втрати Російської Федерації з 24 лютого. Так, за час повномасштабної війни проти України втрати РФ серед особового складу вже сягнули 116950. 870 військових країни-окупанта ліквідовані українськими воїнами за останню добу.

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