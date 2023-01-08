Кореспондент Sky News, який побував на місці ракетного удару, не помітив незвичної активності в місті.

Західні ЗМІ заперечують заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак окупантів по Краматорську Донецької області, якими росіяни нібито "помстились" за обстріл своїх військових у Макіївці.

Воєнний кореспондент Sky News Антті Куронен побував на місці ракетного удару та підтвердив, що перед школою, де за заявою Міноборони РФ нібито перебували воїни ЗСУ, є величезна воронка. Однак за його слова, це не було прямим влучанням.

Росія стверджує, що вбила сотні українських військових під час ракетного удару по цій школі в Краматорську. Я знаходжусь тут прямо зараз й трохи дивно, що будівля навіть не утеплена. Разом з тим місцеві жителі не бачили жодної машини швидкої допомоги тут у вранці теж – заявив журналіст.

Кореспондент додав, що чув вибух минулої ночі та бачив велику воронку від удару перед школою, однак не помітив жодних ознак великих втрат серед українських військових у цьому районі.

Ще одна ракета влучила в ці старі гаражі. Мушу сказати, що наразі я більше довіряю власним спостереженням і заявам України, ніж заявам Міноборони Росії про понад 600 загиблих українських військових – підсумував кореспондент.

Ракетний удар російської армії по Краматорську

У ніч на неділю окупанти відкрили вогонь по відносному тилу в Донецькій області. 7 ракетних ударів було завдано по Краматорську. Внаслідок атаки пошкодження отримали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків і гаражі.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що обстріл житлових будинків та навчальних закладів міста був "операцією відплати" за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч.

Російське військове командування спершу замовчувало знищення своїх військових у Макіївці. Після численних повідомлень російських "воєнкорів" удар був підтверджений, але втрати були значно применшені: спершу заявили про ліквідацію 63 військових, пізніше – про 89. Також стало відомо, що серед них був заступник командира полку підполковник Бачурін.

Вас також можуть зацікавити новини: