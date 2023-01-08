Кореспондент Sky News.не помітив незвичної активності в місті / фото Краматорська міська рада

Західні ЗМІ заперечують заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак окупантів по Краматорську Донецької області, якими росіяни нібито "помстились" за обстріл своїх військових у Макіївці. 

Воєнний кореспондент Sky News Антті Куронен побував на місці ракетного удару та підтвердив, що перед школою, де за заявою Міноборони РФ нібито перебували воїни ЗСУ, є величезна воронка. Однак за його слова, це не було прямим влучанням.

Росія стверджує, що вбила сотні українських військових під час ракетного удару по цій школі в Краматорську. Я знаходжусь тут прямо зараз й трохи дивно, що будівля навіть не утеплена. Разом з тим місцеві жителі не бачили жодної машини швидкої допомоги тут у вранці теж – заявив журналіст.

Кореспондент додав, що чув вибух минулої ночі та бачив велику воронку від удару перед школою, однак не помітив жодних ознак великих втрат серед українських військових у цьому районі.

Ще одна ракета влучила в ці старі гаражі. Мушу сказати, що наразі я більше довіряю власним спостереженням і заявам України, ніж заявам Міноборони Росії про понад 600 загиблих українських військових – підсумував кореспондент.

Ракетний удар російської армії по Краматорську

У ніч на неділю окупанти відкрили вогонь по відносному тилу в Донецькій області. 7 ракетних ударів було завдано по Краматорську. Внаслідок атаки пошкодження отримали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків і гаражі.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що обстріл житлових будинків та навчальних закладів міста був "операцією відплати" за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч. 

Російське військове командування спершу замовчувало знищення своїх військових у Макіївці. Після численних повідомлень російських "воєнкорів" удар був підтверджений, але втрати були значно применшені: спершу заявили про ліквідацію 63 військових, пізніше – про 89. Також стало відомо, що серед них був заступник командира полку підполковник Бачурін. 

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