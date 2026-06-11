Путін готує новий зимовий наступ, щоб змусити Україну до поступок, - NYP

Кремль може спробувати компенсувати проблеми на фронті та погіршення економічної ситуації новою хвилею атак на українську інфраструктуру під час зими.

Російський диктатор Володимир Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, намагаючись компенсувати військові невдачі та дедалі більший тиск усередині Росії.

Таку оцінку дають західні експерти, які вказують на погіршення економічної ситуації, проблеми з набором військових та зростання дефіциту бюджету РФ, пише New York Post.

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова вважає, що Кремль, ймовірно, розраховує використати зимовий період для посилення тиску на Україну.

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За її словами, після невдалого весняного наступу Росія не досягла очікуваних результатів на фронті, тому може повернутися до тактики масштабних атак по цивільній інфраструктурі. Снєгова каже:

"Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, аби домогтися поступок у питанні Донбасу".

Аналітики припускають, що російські атаки можуть бути спрямовані не лише на енергетичну систему, а й на залізничну та водну інфраструктуру України для ускладнення логістики та постачання.

Економіка Росії стикається з дедалі більшими проблемами

Паралельно з війною Кремль змушений боротися з погіршенням економічної ситуації. За даними Міністерства фінансів РФ, дефіцит федерального бюджету за перші п'ять місяців року сягнув 81,4 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас бюджетні витрати зросли на 17%, а доходи від продажу нафти та газу скоротилися майже на 30%.

Додатковим сигналом проблем стало найбільше за останні 25 років скорочення золотих резервів Росії. За інформацією Центрального банку РФ, лише у квітні золотий запас зменшився на 5,7 тонни.

"Золотий запас Росії виснажується, на цивільному ринку відчувається нестача робочої сили, а економіка зазнала значного удару", – заявила керівниця російської групи Інституту вивчення війни Катерина Степаненко.

Кремль відчуває нестачу нових військових

Економічні труднощі дедалі сильніше впливають і на здатність Росії поповнювати армію. За оцінками експертів, у травні темпи набору контрактників знизилися приблизно до 30 тисяч осіб на місяць, що вже менше за рівень бойових втрат російської армії.

Через це влада РФ активізувала кампанії із залучення студентів до війська. За повідомленнями ЗМІ, молодим людям пропонують фінансові пільги, списання плати за навчання та інші бонуси в обмін на підписання контракту.

Раніше Кремль також проводив вербування серед ув'язнених, зокрема осіб, засуджених за тяжкі злочини.

Нові жорсткі кроки

На думку аналітиків, погіршення економічної ситуації та труднощі з комплектуванням армії можуть підштовхнути Кремль до непопулярних рішень.

Серед можливих сценаріїв називають нову хвилю мобілізації, скорочення виплат військовим і ветеранам, а також посилення державного контролю над активами великого бізнесу. Степаненко каже:

"Багато з цих проблем нарешті наздоганяють Путіна".

Експерти вважають, що одночасне загострення економічної кризи та невдачі на фронті можуть змусити Кремль шукати нові способи тиску на Україну вже найближчої зими.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, російські війська змінили свої пріоритети в наступі на "пояс фортець" у Донецькій області та переключили зусилля на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слов’янськ. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, тепер саме Костянтинівка є головним пунктом наступу Росії навесні-влітку 2026 року.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що існує ризик того, що РФ може захопити Костянтинівку на Донеччині вже до кінця літа.

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