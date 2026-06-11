Путін і Трамп застрягли у війнах проти реальності: The Guardian розкрив, що у них спільного

Війни в Україні та Ірані дуже різні, але спільна авторитарна омана об’єднує тих, хто їх розпочав.

Сильновладний лідер, самопроголошений рятівник національної слави, застряг у війні, в якій він не може перемогти, але не знає, як її закінчити, не виглядаючи переможеним.

Культ непогрішності заважає лідеру визнати стратегічну помилку. Це може бути Дональд Трамп або Володимир Путін; Іран або Україна, пише в колонці оглядач The Guardian Рафаель Бер.

Однак, як зазначив журналіст, російська кампанія зі знищення сусідньої демократії жорстокіша за задумом і кривавіша за виконанням, ніж провальна спроба США повалити диктатуру в Ірані.

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Також він зазначив, що Перша світова війна була коротшою, ніж путінська "спеціальна військова операція", яка мала взяти Київ за три дні. До того ж радянська Червона армія відбила нацистське вторгнення і рушила на Берлін за менший час, ніж знадобилося російським військам для окупації Донбасу.

"Війна забрала трильйони рублів і сотні тисяч життів, не принісши відчутних дивідендів у плані національної величі", – констатував Бер.

Оглядач міркує, що провал занадто великий, щоб його могла приховати кремлівська пропагандистська машина. Мирні жителі за тисячі кілометрів від лінії фронту бачать клуби чорного диму від нафтопереробних заводів, уражених українськими безпілотниками. Вони відчувають зниження своїх зарплат через інфляцію. Вони помітили, як дивно скромно пройшов парад Перемоги, головне свято російського мілітаризму.

При цьому будь-яке внутрішнє російське лобі, яке виступає за припинення війни, стикається з проблемою, оскільки Путін позиціонує себе як втілення національної долі, підтверджуючи перевагу російської цивілізації над іншими.

"Такій людині нелегко сприйняти перспективу рівноправної взаємодії з Володимиром Зеленським як законним президентом незалежної держави", – висловив думку журналіст.

Що про Трампа

Бер вважає, що світогляд Трампа менше захаращений старовинною міфологією, більше – нарцисизмом, але ефект той самий.

"Він поділяє концепцію Путіна про альфа-держави, інтереси яких переважають над будь-якими претензіями на суверенітет менш значущих держав у їхньому оточенні. Його легко переконали в безнадійності справи України і в тому, що Путін тримає всі "карти", бо йому було б не по собі від думки, що хтось із геополітичного класу Зеленського може стати переможцем", – написав оглядач.

Якби Трамп цікавився реальним станом оборонної кампанії України, він міг би помітити приголомшливий ефект дронів, що дозволяє меншим силам протистояти, здавалося б, переважному натиску. Він міг би навіть врахувати це при оцінці того, чи можна змусити Іран капітулювати. Потім він міг би прислухатися до порад людей із Держдепартаменту та ЦРУ, які ще до нього проводили аналіз і дійшли висновку, що зміна режиму в Ірані неможлива з повітря і що закриття Ормузької протоки є життєздатним контрзаходом Тегерана з руйнівними економічними наслідками.

Але для всього цього потрібна здатність до стратегічного аналізу і розуміння того, що США мають обмежені можливості.

"Оскільки Трамп не бачить меж між собою і могутністю своєї країни та розглядає кожну взаємодію як гру з нульовою сумою, врахування переваг Ірану у військовому рівнянні було б подібним до визнання обмежень його особистої могутності. Нестерпно", - констатував журналіст.

Бер зазначив, що, як і Путін, Трамп застряг на острові авторитарної омани, оточений радниками та міністрами, які занадто боягузливі або занадто засліплені ідеологією, щоб поглянути на далекий берег реальності та запропонувати шлях назад.

Що виходить

Тим часом адміністрація Трампа, яка загрузла у війні з Іраном, не має ресурсів для вирішення проблем України.

"Це зменшує шанси Путіна завдяки тиску Білого дому змусити Зеленського віддати весь Донбас. Це також створює простір для більш активної участі європейських союзників України. Вони відчувають необхідність стримувати агресію Кремля набагато гостріше, ніж будь-хто у Вашингтоні", – наголосив оглядач.

Переговори про закінчення війни

З початком війни США проти Ірану переговори про закінчення війни в Україні зайшли в глухий кут. З кінця лютого не відбулося жодної зустрічі з цього приводу.

Вчора Стівен Біган, який був заступником держсекретаря США під час першого президентства Трампа, висловив думку, що Путіну буде складно пояснити своїм громадянам, чому після великих втрат війна проти України не закінчилася перемогою.

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