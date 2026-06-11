В ISW назвали головну ціль літнього наступу росіян у Донецькій області

В ISW прогнозують, що влітку росіяни досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці.

Російські війська змінили свої пріоритети в наступі на "пояс фортець" у Донецькій області та переключили зусилля на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слов’янськ. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, тепер саме Костянтинівка є головним пунктом наступу Росії навесні-влітку 2026 року.

Як зазначають аналітики, російські окупанти змогли досягти тактичних успіхів у Костянтинівці – дві російські тактичні групи просунулися на південь від Костянтинівки та у східну частину міста.

Російські війська розпочали свою кампанію із захоплення Костянтинівки влітку 2025 року після завершення захоплення Часів Яру та Торецька. Вони вперше проникли в саму Костянтинівку в жовтні 2025 року і з того часу зайняли близько 12 відсотків території міста.

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У березні росіяни значно активізували наступальні операції проти Костянтинівки. Українські офіційні особи повідомляли, що російське військове командування встановило крайній термін захоплення міста до травня 2026 року, однак це їм так і не вдалося:

"Російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи досягнуть оперативних успіхів у цілому по Крепостному поясу. Російські війська, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і зміцнювати позиції в певних районах міста, але при цьому, швидше за все, зазнають великих втрат".

Росіяни зазнали поразки в напрямку Слов'янська

При цьому в ISW зазначають, що російські війська розпочали свій весняно-літній наступ 2026 року з серії механізованих атак навколо Лимана, на північний схід від Слов’янська. Це вказує на те, що Росія, ймовірно, мала намір надати пріоритет просуванню на Слов'янськ з північного сходу, але російським військам не вдалося досягти будь-яких значних успіхів у цьому районі.

"Російське військове командування, ймовірно, переорієнтувало свої пріоритети на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слов'янськ", - вважають аналітики, додаючи, що російська армія не має боєздатності для проведення скоординованого наступу на Слов'янськ, одночасно зберігаючи наступальні операції в Куп'янську та Боровій.

Костянтинівка – що там відбувається

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що РФ може захопити Костянтинівку в Донецькій області вже до кінця літа. Він додав, що російські окупанти в Костянтинівці намагаються використовувати ту саму тактику, що й свого часу в Покровську. Вона полягає у спробах РФ закріпитися на околицях міста і після цього послідовно проникати в саме місто, закріплюючись у багатоповерхівках.

За словами командира батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сергія Ярого, Костянтинівка перебуває в напівоточенні. Тому ситуація дуже складна з точки зору логістики в саме місто, адже вона здійснюється двома основними маршрутами, які противник намагається максимально контролювати. Через це логістика перебуває у дуже напруженому стані: евакуація, постачання та введення нашої піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені.

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