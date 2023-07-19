Путін звинуватив західних партнерів у зриві угоди, а також у тому, що вони "перекладають відповідальність за це на Росію".

Президент РФ Володимир Путін висловився з приводу припинення зернової угоди Росією.

"Росія проявляла чудеса витримки і толерантності, продовжуючи зернову угоду, але ніяких зобов'язань і домовленостей по ній ніхто виконувати не збирався, лише постійно щось вимагали від РФ", - заявив президент.

Путін звинуватив західних партнерів у зриві угоди, а також у тому, що вони перекладають відповідальність за це на Росію. За його словами, "невиконання зобов'язань перед РФ по зерновій угоді - нахабство і безцеремонність".

Відео дня

"Росія розгляне можливість повернутися до зернової угоди, якщо будуть враховані і реалізовані всі без винятку принципи її участі в ній. Серед них - розблокування російських активів, пов'язаних з сільгоспгалуззю і відновлення роботи аміакопроводу Тольятті - Одеса", - додав він.

Путін також заявив, що Росія в змозі замістити на світовому ринку українське зерно як на комерційній, так і безповоротній основі. Він упевнений, що саме "Росія вносить вклад в глобальну продовольчу безпеку, а заяви, що Україна годує голодуючих всього світу - брехня".

Вихід РФ із зернової угоди-останні новини

У Міноборони Російської Федерації заявили, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Російська Федерація ввела морську блокаду України. Таку думку висловив військовий аналітик Bild Юліан Ріпці, коментуючи нічні удари окупантів по Одесі.

Цієї ночі під час чергової атаки Росія атакувала портову інфрастуруктуру України. Зокрема, під удар потрапив порт в Чорноморську, де було знищено 60 тис. тонн зерна, які призначалися для відправки в Китай.

Вас також можуть зацікавити новини: