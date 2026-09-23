Чим довше триває війна в Україні, тим небезпечнішим стає Путін, – заступник командувача НАТО

На його думку, Путін намагається зламати підтримку України з боку НАТО.

Російський диктатор Володимир Путін стає "дедалі більш легковажним, небезпечним і схильним до ризику", оскільки його війна в Україні затягується, а він прагне розділити західних союзників. Про це заявив заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер на конференції з безпеки в Естонії, пише Associated Press.

Стрінгер попередив, що члени НАТО повинні бути обізнаними з "гарячковою обстановкою" та бути обережними у своїй реакції, оскільки Путін хотів би спровокувати альянс на "надмірну реакцію".

Межа між "випадковим і навмисним" досить тонка, сказав Стрінгер, маючи на увазі вторгнення дронів, які збилися з курсу в повітряний простір НАТО через російські глушники GPS або інші електронні контрзаходи для захисту від ударів українських дронів.

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На його думку, Росія могла б ескалювати цю діяльність, але це не означає, що Москва вирішила це зробити.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявила, що хоча існує "багато різних думок щодо того, наскільки гострою є ця загроза, ставлення Росії до недбалості" та навмисного нападу на сусідів НАТО "майже однакове".

І Стрінгер, і Міхал припустили, що збільшення кількості прихованих атак Москви було пов'язане не з нездатністю країн НАТО зупинити їх, а з прямим наслідком підтримки України Заходом.

На їх думку, Путін намагається зламати підтримку України з боку НАТО.

Лідер Кремля, за словами Стрінгера, "розглядає цілу низку речей", щоб спробувати створити розкол між союзниками по НАТО, оскільки його кампанія в Україні йде погано.

Міхал порівняла російського лідера з "щуром у кутку", який посилює активність у Європі, намагаючись зламати підтримку Києва з боку Заходу в той час, коли Москва перебуває під тиском.

Вона вважає, що Путін намагається підірвати пакт про колективну оборону НАТО, випробовуючи країни прихованими атаками, які важко визначити, але наразі "малоймовірно", що він розпочне звичайну військову атаку на Європу через загрозу відповіді НАТО та через те, що його сили зв'язані в Україні.

Головнокомандувач авіації маршал сер Річард Найтон, начальник штабу оборони Великої Британії підкреслив, що Росія просувається на передовій в Україні повільно та зазнала значних втрат, але немає жодних ознак того, що російський лідер відступає від своїх цілей в Україні.

Посол США в НАТО Метью Вітакер також відкинув будь-які побоювання щодо того, що Росія може випробовувати трансатлантичний військовий альянс, заявивши агентству AP, що "Путін не хоче конфлікту з НАТО".

Він сказав, що вторгнення дронів у такі країни, як Румунія чи Польща, були значною мірою результатом радіоелектронної війни та ненавмисними, але зазначив, що гібридна діяльність, така як саботаж, "викликає більше занепокоєння".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив агентству AP в Айові, що Путін "знає, що Сполучені Штати та Європа повністю взаємопов'язані".

"Ми повинні переконатися, що ми готові, ми сильні, і він це знає. І якщо він зробить якусь дурість, він знає, що наша реакція буде жорсткою", – сказав Рютте.

НАТО може зіткнутися іх масовим застосуванням дешевих дронів

Як повідомляв УНІАН, раніше Стрінгер наголосив, що традиційний підхід Заходу до протиповітряної оборони, який спирається на дорогі ракети та винищувачі, більше не є життєздатним в еру масованих атак дешевими безпілотниками. Він наголосив, що швидка поява нових повітряних загроз ставить під сумнів усталені підходи до оборони.

Війни в Україні та на Близькому Сході демонструють, що майбутні конфлікти можуть суттєво відрізнятися від тих, до яких звикли західні армії. За словами Стрінгера, НАТО може зіткнутися не лише з великими військовими державами, а й із масовим застосуванням дешевих дронів, здатних перевантажувати системи ППО.

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