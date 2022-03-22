Путін розраховував захопити Україну за три дні. Це підтвердили і західні військові експерти, і документи ворогів, і доповіді полонених росіян. Однак плани президента РФ розбилися об мужню і професійну оборону ЗСУ. Тепер Путін встановив для командування армією РФ нові терміни "перемоги". Глава Російської Федерації наказав досягти поставлених завдань з 21 квітня по 7 травня.
Відповідною інформацією поділився радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі: "21 березня Путін у режимі відеоконференції провів нараду з Патрушевим, Шойгу, Герасимовим і Бортниковим. Під час обговорення поточної ситуації на фронті мова зайшла про втрати російських військ, і Герасимов охарактеризував втрати як "істотні". Путін перебив Герасимова і продовжив, сказавши, що це допустимі втрати, і це ніщо в порівнянні з тими цілями, які будуть досягнуті після перемоги".
"Нові терміни "перемоги" Путін обмежив 21 квітня — 7 травня, саме до цих дат він планує примусити українське керівництво підписати угоду, яку можна буде представити як капітуляцію і провести на 9 травня парад перемоги", — продовжив Антон Геращенко.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.