Диктатор видав погрози про "дзеркальну" відповідь, хоч і визнав, що Росія не має підтверджень щодо планів України про "брудну" бомбу.

Російський правитель Володимир Путін раптом заговорив про те, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану "брудну" бомбу. Втім, він же і підтвердив, що Москви немає жодних доказів того, що Київ вже створив або планує створити таку зброю.

Про це Путін заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. За його словами, застосування такої бомби "було б колосальною помилкою" з боку української влади. Він пригрозив, що Росія нібито "завжди відповідає дзеркально".

"Тому відповідь наша буде дуже жорсткою і, швидше за все, катастрофічною і для "неонацистського режиму", і, на жаль, і для самої України. Сподіваюся, що до цього ніколи не дійде", - додав він.

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На уточнювальне питання, чи є якісь докази того, що Україна може створити "брудну бомбу", Путін відповів:

"Ні, у нас жодних підтверджень таких намірів немає. Але ми виходимо з того, що у когось у хворій уяві такі ідеї можуть з'явитися".

Що таке "брудна" бомба

Брудна бомба — це радіологічна зброя, яка поєднує звичайний вибуховий заряд (наприклад, тротил) із радіоактивними матеріалами. Її основна мета — зараження місцевості радіацією, а не масштабне знищення чи вибухова сила, як у ядерній зброї. Така бомба створює паніку, забруднення та економічні наслідки, але не викликає ядерного вибуху.

Як працює брудна бомба?

Вибух розсіює радіоактивний пил або частки в зоні ураження.

Це може призвести до радіаційного зараження, проте рівень ураження залежить від кількості та типу радіоактивного матеріалу.

Основна загроза — не миттєва смерть, а довготривалі наслідки: опромінення, екологічне забруднення, евакуація районів, страх у населення.

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