Путін знову збільшив штатну чисельність російської армії

Згідно з підписаним указом, загальна чисельність армії встановлена на рівні 2 399 130 осіб, з яких 1,51 млн - військовослужбовці.

Президент РФ Володимир Путін уп'яте з початку війни в Україні збільшив штатну чисельність Збройних сил Росії.

Згідно з підписаним указом, загальна чисельність армії встановлена на рівні 2 399 130 осіб, з яких 1,51 млн - військовослужбовці. У документі, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації, також йдеться про те, що уряду доручено передбачити виділення Міністерству оборони необхідних бюджетних асигнувань з федерального бюджету.

Варто зазначити, що до цього Путін збільшував штатну чисельність ЗС РФ у березні - до 2 391 770 осіб, з яких 1,51 млн - військовослужбовці. У вересні 2024 року Путін довів чисельність збройних сил до 2 389 130 осіб, включаючи 1,5 млн військовослужбовців. До цього, у грудні 2023 року, - до 2 209 130 осіб (1 320 000 військових), а в серпні 2022 року, через півроку після початку війни, - до 2 039 758 осіб, з них 1 150 628 військовослужбовців.

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Для порівняння - до початку повномасштабної війни проти України в російській армії було трохи більше мільйона військовослужбовців.

Нові погрози Путіна

Раніше Путін анонсував посилення ударів по Україні на тлі російських невдач на фронті. І хоча саме РФ є агресором, нарощування ескалації господар Кремля назвав "відповідними" діями.

Так, коментуючи українські удари по російських військових заводах і нафтовій промисловості, що забезпечує військовий бюджет агресора, Путін запевнив, що ці об'єкти "швидко відновлюють" і тому "тут ніяких проблем немає".

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