Путін випадково зробив те, що було найгіршим варіантом для нього, - The Telegraph

На думку деяких оглядачів, сьогодні Росія повторює шлях Німеччини у Першій світовій війні.

Повномасштабна війна Росії проти України вже перевищила за тривалістю Першу світову війну, що є одним із головних свідчень провалу розрахунків російського диктатора Володимира Путіна. Але найгірше для диктатора те, що він фактично викував дух українського народу, існування якого сам же і заперечує. Про це в авторській публікації для видання The Telegraph пише британський оглядач Чарльз Мур.

Автор зазначає, що війна триває вже 1569 днів. Попри те, що Росія контролює близько 20% української території, включно з окупованим Кримом, Москва не змогла досягти швидкої перемоги, на яку розраховував Кремль на початку вторгнення.

За даними, наведеними у статті, Росія втратила від 350 до 500 тисяч військових убитими, а кількість поранених і тих, хто вибув зі строю назавжди, може бути у кілька разів більшою. Водночас суттєвих стратегічних успіхів російські війська так і не досягли.

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Мур нагадує, що у лютому 2022 року Путін називав напад на Україну "спеціальною військовою операцією", оскільки фактично не визнавав українську державність і очікував швидкого падіння української влади. Проте вже через кілька тижнів російські війська були змушені відступити від Києва.

Автор також звертає увагу на те, що вторгнення дало результат, протилежний очікуванням Кремля. Замість знищення української ідентичності війна лише посилила національну єдність. За словами оглядача, "Путін випадково викував дух нації, яку прагнув знищити".

У статті наголошується, що російське вторгнення змінило й безпекову ситуацію в Європі. Країни, які Кремль вважав потенційною сферою свого впливу, навпаки активізували співпрацю із Заходом. Як приклад наводиться Фінляндія, яка стала членом НАТО.

Окремо автор аналізує розвиток українських Збройних сил. Він стверджує, що Україна стала одним із світових лідерів у сфері використання безпілотників та військових технологій. Значна частина дронів виробляється всередині країни, а український досвід уже викликає інтерес за кордоном.

На думку Мура, українська армія демонструє високий рівень гнучкості та здатності до інновацій. Натомість в Росії "Путін просто вбиває людей, які припустилися помилки", тому в російській системі мало хто готовий ризикувати та пропонувати нові рішення.

Порівнюючи Першу світову із війною в Україні, оглядач бачить повторення того ж самого процесу. У 1918 році західні союзники перемогли, бо навчилися вести "війну всіх видів", маючи технологічну перевагу над противником. У 2026 році, на його думку, відбувається сучасний еквівалент тих подій.

"Україна об'єднує свої сухопутні та морські фланги, щоб зруйнувати стратегічну економічну базу Росії та її лінії постачання. Дрони знищують російські "засоби бою", такі як паливовози та боєприпаси, далеко за лінією фронту. Чорноморський флот Росії затиснутий, а лінія фронту нейтралізована", - пише оглядач.

Мур зазначає, що Путін намагається зруйнувати систему європейської безпеки, створену понад 80 років тому, але парадоксально головним "рятівником" Європи зараз виступає Україна.

Війна в Україні: стратегічний вимір

Як писав УНІАН, українські сили активно руйнують мости та логістичні маршрути між окупованими територіями Херсонської області та Кримом. Внаслідок ударів ЗСУ перекрито основні сухопутні шляхи постачання для російських військ. За оцінкою аналітиків ISW, ці дії ускладнюють логістику РФ на півдні та можуть серйозно перешкодити підготовці російських наступальних операцій.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін анонсував посилення ударів по Україні, виправдовуючи це тим, що ЗСУ начебто нищать цивільні об'єкти в РФ - заводи, що виробляють зброю, компоненти для неї, або забезпечують фінансування агресії.

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