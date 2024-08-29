Була обіцянка Росії зробити "зелений коридор" для українських воїнів, але по них відкрили вогонь.

Трагедія під містом Іловайськом (Донецька область) показала, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. Про це написав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов у Facebook.

Він зазначає, що сьогодні, 29 серпня, виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. За його словами, тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник. При цьому нагадав, що були домовленості про вихід українських військових "зеленим коридором", але їх розстріляли.

"Тоді ці події стали величезним уроком – Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним – це пастка", - наголосив Буданов.

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Він нагадав, що у серпні 2014 року під містом Іловайськ розгорнулась одна з найстрашніших для українського війська битв у війні з рашистською нечистю, що тривала майже місяць.

"Вона перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО (ООС). У вогневому мішку опинилися організовані колони українських бійців, які почали виходити так званим "зеленим коридором". Насправді ж коридор став дорогою смерті. Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти", - написав Буданов.

При цьому наголосив, що помста за вбитих буде обов’язково.

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Forbes писав, що український відволікаючий маневр у Курській області провалився. Наступ у Курській області не тільки не призвів до передислокації деяких російських сил із Донецька, а й посилив брак українських сил у регіоні.

У DeepState оцінили ситуацію на Покровському напрямку як критичну, оскільки росіяни швидко просуваються і наразі вже ускладнили логістику ЗСУ, взявши під вогневий контроль один із головних логістичних шляхів.

Крім того, російські окупаційні війська наразі контролюють приблизно 40% міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

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