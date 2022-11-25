Речник Путіна не міг оминути увагою свіже інтерв'ю Зеленського, де була порушена тема Криму.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про наміри України деокупувати Крим.

"Ви знаєте, що від самого початку, і про це говорив президент неодноразово ще до початку "СВО", у Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернуто Україні силовими методами, силовим шляхом. І де-факто Україна від цього не відмовилася, для нас це ні що інше як обговорення теми відчуження територій РФ, якогось іншого розуміння тут бути не може, про це не може бути й мови", - сказав Пєсков для "РІА Новини".

Вочевидь заява Пєскова з'явилася у публічному просторі на тлі свіжого інтерв'ю Володимира Зеленського, який 24 листопада закликав не витрачати час на розгляд варіантів завершення війни, які не передбачають деокупації Криму.

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Нагадаємо, що раніше прес-секретар Путіна називав Херсон "російським" після того, як у місто зайшли ЗСУ.

Деокупація Криму

17 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом. Водночас полковник ЗСУ у такий сценарій не вірить взагалі.

Раніше генерал говорив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже в наступному році.

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