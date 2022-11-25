Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про наміри України деокупувати Крим.
"Ви знаєте, що від самого початку, і про це говорив президент неодноразово ще до початку "СВО", у Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернуто Україні силовими методами, силовим шляхом. І де-факто Україна від цього не відмовилася, для нас це ні що інше як обговорення теми відчуження територій РФ, якогось іншого розуміння тут бути не може, про це не може бути й мови", - сказав Пєсков для "РІА Новини".
Вочевидь заява Пєскова з'явилася у публічному просторі на тлі свіжого інтерв'ю Володимира Зеленського, який 24 листопада закликав не витрачати час на розгляд варіантів завершення війни, які не передбачають деокупації Криму.
Нагадаємо, що раніше прес-секретар Путіна називав Херсон "російським" після того, як у місто зайшли ЗСУ.
Деокупація Криму
17 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом. Водночас полковник ЗСУ у такий сценарій не вірить взагалі.
Раніше генерал говорив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже в наступному році.