Її можна буде брати на тренування та отримувати за потреби.

Добровольців тероборони на звільнених від окупантів територіях закликають зосередити зброю у місцях її зберігання.

Про це у своєму зверненні до добровольців Сил ТрО та командирів ДФТГ заявив командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін.

"Я звертаюся до добровольців, які з початком широкомасштабного вторгнення Росії на нашу землю, взяли до рук зброю. ... Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань. Зі зброєю в руках ви звільняли північ України від російських окупантів, і зараз воюєте за південь та схід України. ЗСУ та ваші громади високо цінують вашу хоробрість і відданість. Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст та сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання", - сказав він.

Галушкін додав, що бійці тероборони матимуть доступ до відданої на зберігання зброї.

"Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога - російських військ. Ми вдячні вам за вашу вмотивованість та відповідальність", - йдеться в оприлюдненому зверненні.

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