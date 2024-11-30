Аналітики акцентували, що росіяни й так регулярно б'ють по столиці України.

Зусилля правителя РФ Володимира Путіна у висвітленні технічних характеристик ракети "Орєшнік" є частиною ширшої інформаційної кампанії. Однак, зазначають в ISW, у можливостях цього боєприпасу немає нічого нового, а тому його використання не призведе до подальшої ескалації у війні.

На думку аналітиків, акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівний потенціал з можливостями метеора, покликане залякати Україну та Захід, а також завадити Києву продовжити бити по РФ іноземною далекобійною зброєю.

"Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки", - пояснюють аналітики.

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На цей же факт вказав вчора президент Володимир Зеленський, коментуючи погрози Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані. За словами українського лідера, "Путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну".

В ISW нагадали, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США стосовно готовності РФ застосувати ядерну зброю. Як розповіли Reuters п'ять близьких до американської розвідки джерел це навряд станеться у відповідь на удари ЗСУ по Росії.

"Таким чином, постійне хизування Путіна "Орєшніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи є передвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару", - підсумували аналітики.

Ракета "Орєшнік" - останні новини

Росіяни 21 листопада запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету, яка може нести ядерний боєзаряд. Тоді Путін заявив, що по обласному центру завдано удару "абсолютно новою розробкою" - ракетою "Орєшнік".

Водночас за даними ГУР, окупанти атакували Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, запущеною із системи "Кедр", а "Орєшнік" - це просто назва науководослідної роботи.

На саміті ОДКБ Путін анонсував нові удари цією ракетою.

"У разі масованого застосування "Орєшніка" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю. Все, що знаходиться в епіцентрі вибуху від "Орєшніка", розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил", - заявив лідер Кремля.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зауважив, що заяви правителя Росії не відповідають дійсності і спрямовані на західних партнерів України.

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