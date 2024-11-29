За словами Олексія Гетьмана, "Орєшнік" - це "військово-політичне дійство".

Заяви правителя Росії Володимира Путіна стосовно ракети "Орєшнік" не відповідають дійсності і спрямовані на західних партнерів України. Про це у коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, тактична ядерна зброя маленької потужності вимірюється тоннами чи десятками тонн.

"Орєшнік" співставний з ядерною зброєю? Брехня. Не співставний. По великому рахунку він каже правильно, можна порівняти з ядерним вибухом. Але можна порівняти з ядерним вибухом найменшої потужності. Це буде не більше ніж ФАБ3000, чи ФАБ1500. Тоді можна порівняти ті ж КАБи і ФАВи на рівні ядерного вибуху до дуже маленького ядерного вибуху", - зазначив фахівець.

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Він наголосив, що "Орєшнік" - це "військово-політичне дійство", щоб вплинути на наших партнерів:

"Вже якісь фахівці, якісь хіміки, але чомусь розповідають про фізичні властивості. І що немає аналогів, і що неможливо збити. Це все брехня. Таких ракет вони могли наробити 5-6, 3-4, 10, це з таким великим припуском. Вони не стоять на потоці. сказати що їх не можуть вразити наші засоби ППО, чи європейські - це не відповідає дійсності".

Російська ракета "Орєшнік" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова ще раз запустити "Орєшнік". За його словами, "центри ухвалення рішень" у Києві можуть стати ціллю для ураження, при цьому Міноборони РФ і Генштаб уже "підбирають цілі" для ураження цією ракетою на території України.

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