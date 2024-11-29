"Ефект" Трампа у війні ще не відчувається, зазначив очільник угорського уряду.

Угорського прем’єра Віктора Орбана сильно стурбувало те, що російські окупанти запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік".

Прем’єр-міністр під час інтерв’ю державному радіо заявив, що війна в Україні стала небезпечнішою. Слова чиновника процитував Index.

"Ми перебуваємо в складній ситуації, ми ніколи не були так близькі до миру, і війна ніколи не була такою небезпечною", - заявив Орбан.

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Прем’єр також звинуватив Європейський парламент у тому, що він нібито хоче посилити інтенсивність війни на українській території:

"Вони сказали, що ми повинні підтримувати українців ще більше перед Трампом (новообраним президентом США Дональдом Трампом, - Ред.), Америка також ухвалила це останніми днями, і, на жаль, ефект Трампа у війні ще не відчувається".

Варто зазначити, що Трамп у листопаді переміг на президентських виборах у США, його інаугурація має відбутися 20 січня 2025 року. Новий очільник Штатів під час передвиборчої кампанії не раз обіцяв, що швидко завершить війну в Україні, але не уточнював яким саме чином.

У центрі уваги російська ракета "Орєшнік" - що повідомлялося

Росіяни 21 листопада запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету, яка може нести ядерний боєзаряд. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що по обласному центру завдано удару "абсолютно новою розробкою" - ракетою "Орєшнік".

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що вороги атакували Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, запущеною із системи "Кедр", а "Орєшнік" - це просто назва науководослідної роботи.

Пізніше ватажок РФ стверджував, що росіяни нібито готові завдати удару ракетою "Орєшнік" по "центру прийняття рішень", який знаходиться в Києві.

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