Це був ракетний удар.

Окупанти під час ранкової тривоги в Україні вдарили по Чернігову - є жертви та поранені. Схоже, ворог мститься за події в окупованому Криму.

Деталі щодо ситуації у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. "Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", - написав він.

Інших подробиць він наразі не повідомив. Крім того, виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако заявив, що йдеться про приліт по об’єкту соціальної інфраструктури. "На жаль, є постраждалі", - зазначив він.

Згодом Чаус уточнив, що ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста.

"Є загиблі цивільні, є багато поранених", - заявив він.

На місці працюють медики та рятувальники. Також створено штаб для надання допомоги людям.

Раніше у Чернігівській та інших областях України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

Оновлено о 10:20. В ефірі телемарафону Ломако заявив, що наразі відомо про чотирьох загиблих.

"Внаслідок ракетних ударів по Чернігову відомо про чотирьох загиблих", - сказав чиновник.

Раніше у Telegram він зазначав, що РФ атакувала об’єкти цивільної та соціальної інфраструктури міста.

"Лікарні працюють у посиленому режимі і вже приймають перших постраждалих", - поінформував Ломако.

Оновлено о 10:50. За інформацією в. о. мера, станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває.

Атака на Крим - що сталося вночі

В ніч на 17 квітня було гучно на території тимчасово окупованого Криму. Вибухи лунали в Джанкої. Місцеві повідомляли, що там зайнялася пожежа. Відповідний ролик вночі поширювали соціальні мережі.

Зранку місцева моніторингова група виклала супутниковий знімок від VIIRS/Suomi NPP. З космосу зафіксували шість осередків полум'я в районі дислокації місцевого військового аеродрому. Там стояли важливі ескадрильї росіян (Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52).

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