Йдеться про місця на військовому аеродромі та поруч.

На території окупованого Криму в ніч на 17 квітня, схоже, справді було спекотно. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним. Раніше РФ стягнула туди додаткові установки ППО.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", публікуючи відповідний кадр із червоними позначками. Зазначається, що стан аеродрому зафіксував супутник VIIRS/Suomi NPP.

"Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час знімка 03.41 мск", - підкреслює проект.

Там нагадали, що на цьому аеродромі Росія тримала низку ударних вертольотів. Також саме з цього майданчика раніше фіксували пускові установки С-300/С-400.

Вибухи в Криму - що говорять про події ночі

Інформація про вибухи в Джанкої з'явилася після 03:30. Місцеві телеграм-канали повідомляли про удари по тимчасово окупованому Криму. Було оголошено ракетну небезпеку. Пізніше в мережу злили ролик пожежі, яку місцеві зняли в районі військового аеродрому.

Нагадаємо, що на території об'єкта стояв 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Також, імовірно, там дислокувалися три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

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