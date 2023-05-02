Ракетна загроза залишається, але не критична, адже море штормить.

Росія вивела у Чорне море десять кораблів, з них один - носій крилатих ракет "Калібр". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"В Чорному морі продовжується шторм. Погода дійсно на нашому боці. Вона не сприяє виконанню бойових завдань противником, тому корабельне угруповання наразі хоч і тримається в кількості десятьох одиниць, але вони розосереджені - максимально маневрують, щоб не бути ураженими, не перебувати в одному конкретному місці або районі", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що після ночі у Чорному морі залишається один ракетоносій. Другий було заведено у пункт базування.

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Водночас чотири ракети типу "Калібр" все ж таки перебувають напоготові у росіян. Це високоточна зброя, тому ракетна загроза, за словами Гуменюк, залишається, хоча й не така критична.

Ракетна загроза в Україні

Як повідомляв УНІАН, Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше попередила про можливий масовий ракетний удар Росії проти України під час святкування Дня перемоги.

З початку весни російські окупаційні війська змінили тактику обстрілів українських міст на ракетні атаки на доступні їм території.

Отсанній ракетний обстріл України стався у ніч проти 1 травня. Тоді росіяни випустили по нашій країні 18 ракет, 15 з яких вдалося збити.

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