Також зафіксовані масштабні руйнування житлових будинків.

Потужного та довготривалого артилерійського удару російські окупанти завдали по Лисичанську, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм-каналі.

"Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину", - написав Гайдай.

За його даними, серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

"Це все міста, різної площі та з різною кількістю населення, але міста. В селах и селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше. Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що зараз окуповано близько 95% Луганської області. Він зазначив, що ситуація на Донбасі - "дуже погана". За його словами, обстріли Луганщини не припиняються, російські окупанти знищують цілі населені пункти, тому українським військовим доводиться відходити, щоб зайняти нові позиції. Він зазначив, що на Луганщині "стоїть 25 ворожих батальйонно-тактичних груп - від 300 до 500 осіб у кожній, величезна кількість техніки - вони постійно розстрілюють всі населені пункти, а Сєвєродонецьк просто знищують".

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