Після війни родичі можуть здійснити перепоховання.

У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано вже 150 людей. Похованням людей наразі змушені займатися поліцейські.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природної смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - зазначив Гайдай.

За його словами, після війни родичі можуть здійснити перепоховання.

"Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, на Донбасі за добу знищили 30 ворожих бойових бронемашин.

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