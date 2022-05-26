Траса вільна від окупантів, але постійно обстрілюється.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, хоча здійснюються постійні обстріли з боку загарбників.

Про це він поділився в ефірі марафону UA:Разом.

За словами чиновника, ДРГ ворога навіть намагалися закріпитися, але їх блокпост знесли.

"Було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час, навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася - вже навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу зараз не контролює російська армія. Єдине - вони її обстрілюють. І обстрілюють вже прицільно. Проїхати по трасі - навіть не лотерея 50/50, вже 80/20. Доїхати з Бахмута в Лисичанськ - колосально складно", - уточнив Гайдай.

Українська сторона знаходить інші варіанти, щоб перевозити гуманітарні вантажі.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході. Наразі російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької і Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів біл Сєвєродонецька і Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти пришвидшать битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюма Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС України. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти і вивозить украдене українське зерно. Кремль погрожує Заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: