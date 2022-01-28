Зараз ці кораблі увійшли в Середземне море.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що шість десантних кораблів з Північного і Балтійського флотів Російської Федерації можуть зайти в Чорне море.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Міністр сказав, що ведеться спостереження за переходом шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Російської Федерації, які увійшли до Середземного моря, і можуть увійти до Чорного моря.

Читайте такожУ Криму та на кордонах України РФ зосередила майже 100 тисяч військових-Резніков

"Ми знаємо, які підзрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту. І ще краще про це знає авіаносна група Військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки", - сказав Резніков.

Як повідомив УНІАН, сьогодні Резніков повідомив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тис. військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.