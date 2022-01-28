Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що шість десантних кораблів з Північного і Балтійського флотів Російської Федерації можуть зайти в Чорне море.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.
Міністр сказав, що ведеться спостереження за переходом шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Російської Федерації, які увійшли до Середземного моря, і можуть увійти до Чорного моря.
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"Ми знаємо, які підзрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту. І ще краще про це знає авіаносна група Військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки", - сказав Резніков.
Як повідомив УНІАН, сьогодні Резніков повідомив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тис. військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.
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