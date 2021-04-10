Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що своїми натяками про широкий наступ Кремль має на меті лише посіяти паніку серед населення.
Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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Він зауважив, що паніка є складовою гібридної війни. Українців міністр закликав не боятися і вірити в силу української армії.
«Те, що ми чуємо, це елемент інформаційної війни, що є елементом гібридної війни. Це створення цього можливого панічного настрою в суспільстві. Люди, не бійтеся, не буде війни. Україна не планує робити жодної відповіді на провокації. Але наша армія є сильною, вона боронить наш з вами мир», – відповів він.
Резніков ще раз наголосив, що Україна не відповідатиме на провокації з боку окупантів і не даватиме привід «або шанс отримати наступ з боку нашого північного сусіда».
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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