Політик зазначив, що Україна не робитиме жодної відповіді на провокації з боку Кремля.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що своїми натяками про широкий наступ Кремль має на меті лише посіяти паніку серед населення.

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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Він зауважив, що паніка є складовою гібридної війни. Українців міністр закликав не боятися і вірити в силу української армії.

«Те, що ми чуємо, це елемент інформаційної війни, що є елементом гібридної війни. Це створення цього можливого панічного настрою в суспільстві. Люди, не бійтеся, не буде війни. Україна не планує робити жодної відповіді на провокації. Але наша армія є сильною, вона боронить наш з вами мир», – відповів він.

Резніков ще раз наголосив, що Україна не відповідатиме на провокації з боку окупантів і не даватиме привід «або шанс отримати наступ з боку нашого північного сусіда».

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Яна Ставська